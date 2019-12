Dainik Bhaskar Dec 16, 2019, 06:53 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'मनमर्जियां' और 'गैग्स ऑफ वासेपुर' जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने तीन महीने बाद बाद ट्विटर पर वापसी कर ली है। अनुराग ने इन दिनों चल रहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के विवाद पर लिखते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, "बात काफी आगे बढ़ गई है, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। ये सरकार पूरी तरह फासिस्ट (फासीवादी) हो चुकी है और इस बात मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि जिन लोगों की आवाज़ से बदलाव आ सकता है वे शांत हैं।"

This has gone too far.. can’t stay silent any longer . This government is clearly fascist .. and it makes me angry to see voices that can actually make a difference stay quiet ..