Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 04:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने केंद्रीय गृहमंत्री के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला बोला है। सोमवार को किए अपने ट्वीट में कश्यप ने लिखा 'हमारा गृहमंत्री कितना डरपोक है। खुद की पुलिस, खुद ही के गुंडे, खुद की सेना और सुरक्षा अपनी बढ़ाता है और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आक्रमण करवाता है । घटियेपन और नीचता की हद अगर है तो वो है अमित शाह। इतिहास थूकेगा इस जानवर पर।' कश्यप ने ये ट्विट शाह की दिल्ली में हुई चुनावी रैली के दौरान सीएए और एनआरसी का विरोध करने पर एक युवक की पिटाई को लेकर किया।

विवादित ट्वीट को करने के बाद कश्यप ने ऐसे कई लोगों के ट्वीट को रीट्विट किया, जिन्होंने शाह की रैली में हुई उस घटना के वीडियो को शेयर किया था। वहीं जब एक मशहूर पत्रकार कश्यप को भाषाई सीमा में रहकर विरोध दर्ज कराने की नसीहद दी, तो कश्यप ने अपना बचाव करते हुए कहा, 'अजीत अंजुम जी, गृहमंत्री की रैली में, एक विरोधी को उसके सामने पीट रहे हैं और ऐन उस समय, उसे देखते हुए किस तरह का इंसान ऐसा बोलता है जो अमित शाह बे बोला। हमारी सुरक्षा इस गृहमंत्री के हाथ में हैं? जो भाषा वो बोलते हैं उनसे उसी भाषा में बात की है। उसमें क्या अपशब्द है, बताएँ।'

8 फरवरी का है वीडियो

शाह की चुनावी रैली में हंगामे का जो वीडियो इनदिनों वायरल हो रहा है, वो 8 फरवरी को दिल्ली में हुई रैली का बताया जा रहा है। जिसमें शाह भाषण देते दिख रहे हैं। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक युवक अचानक एनआरसी और सीएए के विरोध में नारे लगाने लगता है, जिसके बाद भाजपा समर्थक उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। तब शाह मंच से ही लोगों को समझाइश देते हुए उसे छोड़ने की अपील करते हैं, साथ ही सिक्यूरिटी वालों से जल्दी पहुंचकर उसे सकुशल ले जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद शाह लोगों से ये भी कहते हैं कि पीछे मत देखिए, कुछ भी नहीं हुआ और फिर वे जनता से 'भारत माता की जय' के नारे लगवाते हैं।

The fascinating thing here is Shah’s absolute comfort with violence. Bjp workers attack a dissenter & the home minister does nothing to prevent it https://t.co/Xdzf9KE8Pz