Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 02:29 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एआर रहमान के संगीत से सजी फिल्म 99 सॉन्ग्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जिसमें जय और सोफी की लव स्टोरी दिखाई गई है। जहां जय अपनी गर्लफ्रेंड और संगीत के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। इसके पहले फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 24वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अक्टूबर 2019 को चुका है।

An ode to all the artists in the world 🌍, here is the trailer of #99Songs.#musicismagic#99SongsTheMovie #theatreexperiencehttps://t.co/kHLeY6VYN5@YM_Movies @jiostudios @JioCinema @idealentinc @sonymusicindia