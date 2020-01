Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 12:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. करण जौहर और दक्षिण के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक पुरी जगन्नाथ साथ मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं। जिसका मुहूर्त शॉट सोमवार (20 जनवरी) को मुंबई में शूट हुआ। फिल्म में तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' फेम विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही इस फिल्म का टाइटल फिलहाल तय नहीं हुआ है। फिल्म के निर्माताओं में करण जौहर, पुरी जगन्नाथ, चार्मी कौर और अपूर्व मेहता शामिल हैं।

फिल्म के मुहूर्त शॉट के लिए साउंड बोर्ड से क्लेपिंग चार्मी कौर ने दी। फिल्म में देवरकोंडा बिल्कुल नए लुक और अंदाज में नजर आएंगे। मुहूर्त शॉट देने के बाद अपने रोल की तैयारी के सिलसिले में वे थाईलैंड रवाना हो गए। जहां वे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और अन्य युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म उनका जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। ये फिल्म हिंदी के अलावा प्रमुख दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म की अन्य स्टारकास्ट में राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी, अली और गेटप श्रीनु भी शामिल हैं।

Karan Johar - Puri Jagannadh film: #VijayDeverakonda flew to #Thailand to learn mixed martial arts and other fight forms for this role... Costars #RamyaKrishnan and #RonitRoy... The title is not finalized yet. #VD10 #PJ37 #VdPjShootBegins pic.twitter.com/zeOrfzS1zk