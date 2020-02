Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 07:30 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अरशद वारसी ने बुधवार को दुर्गावती की शूटिंग शुरू कर दी है। जिसका फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। शूटिंग के लिए साेमवार रात अरशद भाेपाल पहुंच गए थे। इस फिल्म की शूटिंग में भूमि पेडणेकर और माही गिल का शेड्यूल पूरा हो गया है। फिल्म दुर्गावती की शूटिंग का शेड्यूल 40 दिनों का है जिसे भाोपाल के कई इलाकों में शूट किया जा रहा है।

#Update: #ArshadWarsi joins the cast of #Durgavati... Stars #BhumiPednekar... Directed by Ashok... Produced by Bhushan Kumar and Vikram Malhotra... Presented by Cape Of Good Films and TSeries. pic.twitter.com/5xQpwU4tGb