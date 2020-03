दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 12:54 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को शाहीनबाग को पूरी तरह से खाली करा लिया। इस बात को लेकर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने दिल्ली पुलिस की सराहना की और कई ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने ट्वीट में उन्होंने इस प्रदर्शन को पनौती और ग्रहण बताया, तो वहीं एक अन्य ट्वीट में लिखा कि ऐसे प्रदर्शनकारियों को दूसरों का जीवन खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'पनौती हटी ! ग्रहण हटा ! जहर हटा ! देश के दुश्मन हटे ! अब #Coranavirus भी हटेगा !' इसके बाद अपने अगले ट्वीट में उन्होंने फिल्म 'कोरा कागज' के टाइटल सॉन्ग वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'शाहीनबाग से बेदखल होने के बाद आज हर प्रदर्शनकारी और उनके समर्थकों को इस गाने को गाना होगा.. मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।'

After being evicted today every #ShaheenBaghProtester & their supporters must be singing this song today.



Mera Jeevan Kora kagaz korahi reh gaya || Kishore Kumar || Kora Kagaz (1... https://t.co/3owb6CeXJf via @YouTube#StayHomeSaveLives #StaySafe #coronavirus — Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 24, 2020

सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए

अगले ट्वीट में पंडित ने प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने की बात कही, उन्होंने लिखा, '#शाहीन बाग को मीडिया द्वारा पूरी तरह ब्लैकआउट किया जाना चाहिए। तोड़फोड़ करने वालों को उठाकर सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। उनकी कमर तोड़ देनी चाहिए, ताकि अगली बार उपद्रव करने से पहले ऐसी देशविरोधी ताकतें दो बार सोचें।'

#ShaheenaBagh should be completely blacked out by the media. Those misbehaving should be picked up and put behind the bars. Their back has to be broken so that such antinational forces will think twice before creating nuisance. https://t.co/4hZ94QwmHN — Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 24, 2020

'दूसरों की जान खतरे में नहीं डाल सकते कुछ लोग'

वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'इन लोगों को अपनी सही जगह पर पहुंचाने के लिए आंसू गैस और पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हें दूसरों की जान खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनका घमंड और देश के खिलाफ लड़ाई को कुचल दिया गया। इस #स्वच्छ शाहीन बाग अभियान के लिए दिल्ली पुलिस को शाबासी #सुरक्षित रहें#घर पर रहकर जिंदगियां बचाएं'

Tear gas & Water cannon’s should be used to put them at their right place.They can’t be allowed to put other’s life to danger.Their arrogance & fight against d nation has to b crushed.

Kudos to @DelhiPolice for this #SwatchhShaheenbaghabhiyaan. #StaySafe #StayAtHomeSaveLives https://t.co/4hZ94QwmHN — Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 24, 2020

शाहीनबाग धरना हुआ खत्म

पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए शाहीनबाग को भी खाली करा लिया। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ यहां पिछले साल 15 दिसंबर से लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और तमाम अनुरोध, समझाइश और मान-मनौव्वल के बाद भी हटने को तैयार नहीं थे। कोरोनावायरस से निपटने के लिए दिल्ली में हुए लॉकडाउन के बाद एकबार फिर उनसे हटने की अपील की गई, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों से हटने के लिए कहा। फिर जब वे नहीं माने तो कार्रवाई करना पड़ी। कुछ लोगों को गैर कानूनी ढंग से जुटने के लिए हिरासत में ले लिया गया।