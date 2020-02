Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 04:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बिग बॉस 13 के रनर अप रहे आसिम रियाज बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं। आसिम ने हाल ही में इंस्टा स्टोरी के जरिए इस बात की जानकारी दी। स्टोरी में दोनों स्टार्स स्टूडियो में तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं।

बिग बॉस सीजन 13 का सबसे चर्चित चेहरा रहे थे आसिम

एक्टर सिद्धार्थ ने बिग बॉस सीजन 13 के विनर का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन सीजन का सबसे चर्चित चेहर आसिम रहे थे। यहां तक की शो के विनर के घोषणा होने के बाद जमकर विवाद हुआ था। शो के फिक्स होने की बात सामने आई थी।

विन डीजल के साथ आएंगे नजर

डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर और हॉलीवुड स्टार जॉन सीना लगातार आसिम के फोटो शेयर कर रहे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि वे किसी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं, फ्यूरियस 9 की टीम ने भी आसिम आसिम को टैग कर फिल्म की पोस्ट शेयर की थी। भारत में 22 मई को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में विन डीजल, जॉन सीना, मिशेल रॉड्रिगेज, टायरीज गिब्सन अहम भूमिका में नजर आएंगे।

