Jeetega pyaar, maanega pura parivaar! #ShubhMangalZyadaSaavdhan 👬 ♥️ trailer out now! @smzsofficial @gajrajrao @neena_gupta @Jitendrak1 @manurishichadha @sunita_rajwar @maanvigagroo @pankhuri313 @neerajsingh5852 Written and directed by @HiteshKewalya @aanandlrai @cypplofficial @bhushankumar @tseries.official @tseriesfilms

A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) on Jan 20, 2020 at 1:11am PST