Dainik Bhaskar Feb 15, 2020, 10:34 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. शनिवार रात को होने वाले बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले से पहले एक बड़ी खबर यह आ रही है कि संभावित विनर पारस छाबड़ा ने शो छोड़ दिया है। Spotboy वेबसाइट के मानें तो पारस ने 10 लाख रुपए से भरा बैग ले लिया और शो से बाहर होने का फैसला किया। पहले असीम रियाज के पैसे लेकर शो छोड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सफाई देकर कहा कि वे शो में बने हुए हैं।

Paras very wise choice very happy , we call him smart for a reason , walking out with his head high up with his choice 😎😎😎 very well played paras #ParasChhabra