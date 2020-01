Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 05:26 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में अनुपम खेर पर जुबानी हमला बोला था और उन्हें जोकर और चाटुकार कहा था। जिसके बाद खेर के बचाव में अब दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति कौशल स्वराज उतर आए हैं। नसीर के बयान से नाराज कौशल ने बुधवार को 10 ट्वीट करते हुए ना केवल नसीर से चुभते हुए सवाल पूछे, बल्कि उन्हें नसीहत भी दी। कौशल ने पूछा कि क्या कश्मीरी पंडितों को अपनी पीड़ा और दर्द पर रोने का हक भी नहीं है? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो अनुपम के पास नहीं है? साथ ही कौशल ने लिखा कि जिस देश ने तुम्हें सबकुछ दिया उसके लिए तुम थोड़े से भी शुक्रगुजार नहीं हो।

इससे पहले एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन ने अनुपम को जोकर बताया था। साथ ही कहा था कि लोग उनके चापलूस स्वभाव के बारे में बता सकते हैं और यह उनके खून में है। जिसके बाद अनुपम ने एक वीडियो शेयर करते हुए नसीर को जवाब दिया और कहा कि मेरे खून में हिंदुस्तान है। आप इसको समझ जाइए बस। अगर मेरी बुराई करके अगर आप एक-दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं ये खुशी आपको भेंट करता हूं।

शुरुआती ट्वीट्स में अनुपम के परिवार के बारे में बताया

अपने पहले ट्वीट में नसीर के इंटरव्यू की क्लिप शेयर करते हुए अनुपम की पत्नी किरण खेर और उनके परिवार के बारे में बताया। कौशल ने लिखा, 'श्रीमान नसीरुद्दीन शाह : मैं अनुपम खेर के समकालीन में से एक हूं। मैं उन्हें 47 सालों से ज्यादा से जानता हूं। मैं तब कानून की पढ़ाई कर रहा था और अनुपम और किरण महान निर्देशक बलवंत गार्गी के साथ थिएटर की पढ़ाई कर रहे थे। अनुपम एक ईमानदार, सरल और अपनी मेहनत के दम पर सफल व्यक्ति हैं। मैंने किरण को 1971 में स्टेज पर देखा था जब उन्होंने 'डिजायर अंडर द एल्म्स' किया था। वे एक बेहद शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी थीं। मुझे लगता है कि वे इंडिया चैम्पियन थीं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट क्लास फर्स्ट एमए किया है। कुछ ऐसी ही उनकी छोटी बहन कंवल ठाकुर सिंह थीं। उनका परिवार... ओह क्या परिवार है। उनके पिता सेना में एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे। वे शहर के शानदार और सबसे अमीर परिवारों में से एक थे।'

क्या कश्मीरी पंडितों को पीड़ा पर रोने का हक नहीं?

आगे उन्होंने लिखा, 'अनुपम एक कुशल अभिनेता रहे हैं। जब वे स्टेज पर जाते थे, तो दर्शकों को एक अलग दुनिया नजर आती थी। वे एक सितारा थे, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए। मैं उनके वक्त के बहुत से लोगों को जानता हूं। स्टारडम का नशा कभी उनके सिर पर नहीं चढ़ा। मेरे दोस्त अनंग और चित्रा देसाई जो उन्हें पहले से जानते थे, उन्होंने कहा कि ये आदमी अब तक अपनी जड़ों को नहीं भूला है। उसने अबतक अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। उनके परिवार का श्रीनगर में एक घर है। लेकिन वे वहां नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया। क्या उन्हें अपनी पीड़ा और दर्द पर रोने का हक नहीं है? ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास है और अनुपम खेर के पास नहीं है? तुम ये सोचते हो कि तुम अनुपम खेर से बेहतर अभिनेता हो? तो दुखद रूप से तुम गलती कर रहे हो।'

देश से तुम्हें सबकुछ मिला, फिर भी तुम नाखुश हो

आगे कौशल ने लिखा, 'श्री नसीरुद्दीन शाह, तुम एक कृघ्न व्यक्ति हो। इस देश ने तुम्हें इतना नाम, शोहरत और पैसा दिया। तुमने अपने धर्म के बाहर शादी की। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारा भाई भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बन गया। क्या तुम्हें समान अधिकार से ज्यादा नहीं मिला। फिर भी तुम नाखुश हो। तुमने उदासीनता और भेदभाव के बारे में बात की। जब तुम ये सब बकवास करते हो, तो ये तुम्हारी 'अंतरात्मा' है, वहीं जब अनुपम अपने ही देश में बेघर घोषित कर दिए जाने पर अपना दर्द बयां करते हैं, तो ये 'चाटुकारिता' हो जाती है। जिस देश ने तुम्हें सबकुछ दिया उसके लिए तुम थोड़े से भी शुक्रगुजार नहीं हो।'

'जब बोलते हो तो बेहद संकीर्ण दिखते हो'

'किरण दो बार संसद सदस्य बन चुकी हैं। अनुपम अपने आप में एक सितारा हैं। एक बार उनकी प्रतिक्रिया देखो। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। जब तुम बोलते हो, तुम बेहद छोटे और संकीर्ण दिखते हो। ये कहना पर्याप्त होगा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी हताशा है। आखिरी लाइन ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'नसीरुद्दीन शाह बस, तुम्हारे शब्द अब मेरे मन की मर्यादा को पार कर चुके हैं...' इस ट्वीट के साथ उन्होंने फिल्म 'देवदास' में किरण खेर पर फिल्माए एक सीन की क्लिप भी शेयर की।'

Mr.Naseeruddin Shah : I am one of the contemporaries of Anupam Kher. I have known him for 47 years and more. I was doing my law and @AnupamPKher and @KirronKherBJP were studying theatre under the legendary Director Balwant Gargi. pic.twitter.com/NLjY140k1H