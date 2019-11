Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 02:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मुंबई ताज होटल पर हुए आतंकी हमले की 11वीं बरसी पर इंडस्ट्री की मशहूर हस्तियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अमिताभ बच्चन ने शहीद तुकाराम ओंबले तो पानीपत एक्टर अर्जुन कपूर ने सभी शहीदों को सलाम किया है। साल 2008 में हुए इस आतंकी हमले में 9 हमलावरों समेत करीब 180 लोगों की मौत हो गई थी।

अमिताभ बच्चन ने आतंकवादी अजमल कसाब की बंदूक की 40 राउंड गोलियां अपने सीने पर झेलने वाले तुकाराम ओंबले को याद किया है। अमिताभ ने ट्वीट किया कि आपकी शहादत और त्याग को सलाम करते हैं।

एक्ट्रेस कोएनी मित्रा ने मारे गए लोगों के परिवार को सांत्वना दी है। एक्ट्रेस ने कहा कि 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी सांत्वना है।

Paying tribute to the valour and sacrifice of our Heros of 26/11. Condolences to the families who lost their loved ones. #MumbaiTerrorAttack #2611attack https://t.co/ffHe9NQmNc

आगामी फिल्म 'पानीपत' के प्रमोशन में व्यस्त अर्जुन कपूर ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि सभी शहीदों को उनकी बहादुरी और त्याग के लिए याद करता हूं।

Remembering all our heroes, our martyrs for their valour, courage and sacrifice. We salute you 🙏🏻 Jai Hind. #MumbaiTerrorAttacks

सुरक्षाकर्मियों के बारे में प्रशंसकों को सजग करते हुए एक्टर आफताब शिवदासनी ने कहा कि हमारी सुरक्षा में बिना थके लगातार काम करने वाली अपनी फोर्सेज का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान परिवार सहित उनपर आशीर्वाद बनाए रखें।

11 years since 26/11.. We must never forget to thank and appreciate our forces who tirelessly serve and protect our nation. God bless them and their families. And a moment to pray for all those innocent lives that were lost during that time. 🙏🏼💔 #NeverForget