दैनिक भास्कर Mar 22, 2020, 01:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को देशभर में 'जनता कर्फ्यू' मनाने की अपील की थी। जिसके बाद आमिर खान, काजोल और दीपिका पादुकोण समेत कई प्रमुख फिल्मी सितारों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनका समर्थन किया। शनिवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लोगों से रविवार को घर से बाहर ना निकलने और परिवार के साथ वक्त बिताने की अपील की।

काजोल ने अपने बेटे के साथ वीडियो शेयर किया, वहीं आमिर और दीपिका ने ट्विटर पर मैसेज लिखकर 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन किया। दीपिका ने प्रधानमंत्री की अपील का वीडियो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक परिपक्व और आरामदायक संबोधन। मैं रविवार 22 मार्च को सुबह 7 से रात 9 बजे तक #जनता कर्फ्यू का समर्थन करती हूं। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के निःस्वार्थ और अथक प्रयासों को सम्मान देने के लिए शाम को 5 बजे सबके साथ शामिल भी रहूंगी।'

A mature and comforting address by our Honourable Prime Minister!🙏🏽 @narendramodi I pledge to support the #JantaCurfew on Sunday #22ndMarch 7AM-9PM and also join in acknowledging the selfless and untiring efforts of our nation’s medical fraternity at 5PM! #JaiHind https://t.co/zzEortg58Q

काजोल बोलीं- प्रधानमंत्री की बात मानो

काजोल ने एक वीडियो शेयर करते हुए लोगों से कहा, 'हम अक्सर कहते हैं, काश हमारे पास वक्त होता, हमारे बच्चों के साथ बैठने का, हमारे मां-बाप के साथ बैठने का। हम हमेशा सोचते हैं कि काश ये होता। काश हमारे पास कुछ नहीं होता करने के लिए। अब हमारे पास ये वक्त है और वजह भी है। तो दोस्तों प्लीज.. प्लीज... कल घर से बाहर मत निकलना। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे देश के लिए, अपने लिए, अपने मां-बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए प्लीज घर के अंदर रहिए और जितना हो सके अपने हाथ साबुन से धोइए। हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करिए। बस इतना ही... धन्यवाद।' इस वीडियो में उनके साथ उनका बेटा युग भी दिखा।

आमिर ने भी 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन किया

आमिर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आइए कल (रविवार को) घर पर रहते हुए हम सब खुद की मदद करते हैं, जनता कर्फ्यू दिवस। इसके साथ ही जब तक कि सभी चीजें सही नहीं हो जातीं, हम उन लोगों की सुरक्षा की दुआ भी मांगते हैं, जो दिन-रात हमें सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्यार।'



Lets all do ourselves a favour by staying at home tomorrow - Janta Curfew Day - and until such time as things settle down. Lets pray for the safety of all those working day and night to keep the rest of us safe.

Love.

a.