दैनिक भास्कर Mar 20, 2020, 05:13 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दुनियाभर में लगातार सामने आ रहे कोरोनावायरस के मामलों के बीच अभिनेता ऋषि कपूर को पाकिस्तानी लोगों की चिंता सताई है। गुरुवार देर रात एक ट्वीट करते हुए उन्होंने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील करते हुए कहा कि वे अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दें। उन्होंने लिखा कि ये वक्त अपने-अपने अहम को अलग करते हुए एक-दूसरे की चिंता करने का है।

कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'पूरे सम्मान के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी अपने देश को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह देनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग भी हमें बेहद प्रिय हैं। वैसे भी एक वक्त पर हम एक ही थे, इसलिए हम चिंता भी करते हैं। ये एक वैश्विक संकट है। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं। हम आप लोगों से प्यार करते हैं। मानवता जिंदाबाद।'

With all due respect, Pakistan Prime Minister Imran Khan should also advice his country to take adequate precautions. People of Pakistan are also dear to us. Once we were one. We are concerned too. This is a global crisis. No ego matter this. We love you guys. Humanity zindabad !

पाकिस्तानी सिंगर ने दिया प्यार भरा जवाब

कपूर के ट्वीट के बाद पाकिस्तानी सिंगर शफकत अमानत अली ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए जवाब दिया। अमानत ने लिखा, 'आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ढेर सारा प्यार और सम्मान। आप सही हैं, इसमें हम सभी एकसाथ हैं और ये देशों के बारे में नहीं है, बल्कि मानवता के बारे में है। मानवता जिंदाबाद। उम्मीद है इस खतरे से हम जल्द दूर कर देंगे। प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं।'

Thank you so much for your lovely wishes. Much love and respect to you. You are right, we are all in this together and this is not about countries, but about humanity. Humanity Zindabad! Hope we overcome this threat soon. Love and best wishes to you 🙏