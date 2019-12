Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 04:31 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में विरोध और समर्थन चल रहा है। इस बीच बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। जिनमें कुछ ने सीएए का सपोर्ट किया तो कुछ पुलिस और सरकार के रवैए को लेकर विरोध कर रहे हैं।

नागरिकता संशाेधन कानून के विरोध में बोले ये सेलेब्स

Ur hatred for a community is so evident in every word of ur every tweet that I wonder what kind of a poor life u have to be filled with sooo much negativity!It’s indians protesting an unconstitutional bill !Ppl who care enough to uphold the constitution! Not just Muslims! #Hater https://t.co/4NfhXUgFx2