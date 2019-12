जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, विक्की कौशल, अयान मुखर्जी, नताशा दलाल, रणबीर कपूर और मीरा कपूर समेत कुछ और सेलेब्स करन जौहर के यहां पार्टी करते दिखाई दे रहे थे।

#UDTABollywood - Fiction Vs Reality Watch how the high and mighty of Bollywood proudly flaunt their drugged state!! I raise my voice against #DrugAbuse by these stars. RT if you too feel disgusted @shahidkapoor @deepikapadukone @arjunk26 @Varun_dvn @karanjohar @vickykaushal09 pic.twitter.com/aBiRxwgQx9

सिरसा ने आरोप लगाया था कि ये सभी सेलेब्स करन जौहर के यहां ड्रग पार्टी कर रहे थे। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम एक पत्र लिख सभी सेलेब्स के खिलाफ एफआईआर की दर्ज करने की अपील की थी। हालांकि, करन और बाकी सेलेब्स ने सफाई देते हुए आरोप को गलत बताया था। ज्यादातर सेलेब्स ने हवाला दिया था कि फोटो और वीडियो लिए जाने से कुछ मिनट पहले तक करन की मां हीरू भी पार्टी में मौजूद थीं। उनपर लगे ड्रग पार्टी के आरोप झूठे हैं।

I have requested @CPMumbaiPolice to register FIR against the Bollywood Stars in the video flaunting their drug party...under The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985

The party was uploaded by @karanjohar himself on July 28th, 2019@ANI @htTweets @republic @ZeeNews pic.twitter.com/nNRH6i9yfn