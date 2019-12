End of the day it's a business. They have nothing to do with our society. #ShameonBollywood pic.twitter.com/9mVhxs5ScM

आयुष्मान और कई सेलेब्स ने दी प्रतिक्रिया

आयुष्मान खुराना ने लिखा, 'छात्रों की पिटाई के दूसरे दिन तक कुछ सेलेब्स ने भले ही चुप्पी साध रखी है लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। आयुष्मान खुराना ने ट्विटर पर लिखा,जीन हालातों से छात्रों को गुजरना पड़ा, उसे देखकर मैं काफी व्यथित हूं और इसकी निंदा करता हूं। हम सबको प्रोटेस्ट करने का हक़ है और आवाज उठाने का हक है। हालांकि, प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। प्यारे देशवासियों! यह गांधी का देश है। अहिंसा व्यक्त करने का उपकरण होना चाहिए, जनतंत्र में भरोसा रखिए।'

विकी कौशल ने लिखा, 'जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। जिस तरह से यह हो रहा है वह भी ठीक नहीं है। लोगों को शांतिपूर्वक अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। यह हिंसा दुखद है और एक नागरिक के रूप में दुखदाई है। किसी भी परिस्थिति में, लोकतंत्र में हमारा विश्वास नहीं हिलना चाहिए।'

What is happening is not okay. The way it’s happening is not okay. People have every right to peacefully voice their opinion. This violence and disruption is both saddening and concerning as a fellow citizen. In no circumstance, must our faith in democracy be shaken. 🇮🇳 — Vicky Kaushal (@vickykaushal09) December 16, 2019



परिणीति चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा-'अगर अपने विचार व्यक्त करने पर किसी नागरिक के साथ ऐसा होता है तो #CAB को भूल जाएं, हमें एक बिल पास करना चाहिए और अपने देश को लोकतंत्र नहीं कहना चाहिए। अपने मन की बात कहने के लिए निर्दोष मनुष्यों की पिटाई? वीभत्स।'

If this is what’s gonna happen everytime a citizen expresses their view, forget #CAB, we should pass a bill and not call our country a democracy anymore! Beating up innocent human beings for speaking their mind? BARBARIC. — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) December 17, 2019