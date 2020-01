Dainik Bhaskar Jan 30, 2020, 04:46 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दीपिका पादुकोण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे उनकी फिल्म 'छपाक' को नकारने और उनकी जेएनयू विजिट पर ट्रोल करने वालों को जवाब देती नजर आ रही हैं। दीपिका कह रहीं हैं - उन्होंने मेरी IMDB रेटिंग बदली है, मेरा मन नहीं। इस वीडियो में फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार भी साथ हैं। दोनों का यह रेडियो इंटरव्यू 16 जनवरी को रिकॉर्ड हुआ था।

Deepika’s comment to all Bhakts and fascists downvoting Chhapaak - “ Unho ne meri IMDB rating badli hai, mera mann nahi “ 😂😂🔥 you go girl @deepikapadukone pic.twitter.com/Grvpiaub2G