Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 10:32 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म 'चेहरे' अब अप्रैल की जगह जुलाई में रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने 'गुलाबो-सिताबो' के मेकर्स की रिक्वेस्टर क्लैश टालने के लिए यह फैसला लिया है। पहले यह फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 17 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।

New release date... #Chehre - starring #AmitabhBachchan and #EmraanHashmi - will now release on 17 July 2020... The change in date is due to a request made by the makers of #GulaboSitabo to avert a clash... #Chehre was earlier releasing on 24 April 2020... Here's a new glimpse: pic.twitter.com/zxFRboppGk