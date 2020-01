Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 12:47 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिनेत्री कंगना रनोट का कहना है कि दीपिका पादुकोण को 'छपाक' के उस प्रमोशनल वीडियो के लिए माफी मांगनी चाहिए, जिसमें वे एक टिकटॉक मेकअप आर्टिस्ट के साथ एसिड अटैक सर्वाइवर्स का मजाक उड़ा रही हैं। इस विवादित वीडियो में दीपिका मेकअप आर्टिस्ट को फिल्मों से उनके तीन लुक्स रीक्रिएट करने का चैलेंज देती हैं। इसमें उनकी हालिया रिलीज 'छपाक' के किरदार मालती का लुक भी शामिल है। कई लोगों ने वीडियो को असंवेदनशील बताया है और कहा है कि यह एक वास्तविक और दर्दनाक घटना का मजाक उड़ाता है।

No @deepikapadukone.This promo isn't cool or cute. It's insensitive & ghastly.

The movie wasn't about you & your make up. It was about a woman scarred for life.And victims like her,whose marks can't be wiped off,unlike your make up.



You lost the plot,alas. https://t.co/9Zt8XEmSqI