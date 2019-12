अनुपम खेर, देव पटैल के अभिनय से सजी 26/11 के मुंबई हमले पर बनी 'होटल मुंबई' को दर्शक नहीं मिल पाए। फिल्म ने शुक्रवार को 1.08 करोड़ रुपए कमाए। वहीं शनिवार को इसकी कमाई 1.70 करोड़ रुपए रही। इस तरह दो दिन में कुल कलेक्शन 2.78 करोड़ रुपए रहा।

#HotelMumbai gathers speed on Day 2... High end multiplexes of metros are contributing largely... Day 3 should only get better... 1.08 cr, Sat 1.70 cr. Total: ₹ 2.78 cr. #India biz. All versions.