Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 10:14 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. दिलजीत दोसांझ, मनोज बाजपेयी और फातिमा सना शेख जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल है 'सूरज पे मंगल भारी'। फिल्म की शूटिंग नए साल में 6 जनवरी से शुरू होगी और इसे साल के आखिर में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा करेंगे।

IT'S OFFICIAL... #DiljitDosanjh, #ManojBajpayee and #FatimaSanaShaikh to head the cast of #SurajPeMangalBhari... Directed by Abhishek Sharma... Produced by Zee Studios... Filming begins 6 Jan 2020. pic.twitter.com/9WVEDscDs1