Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 11:45 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज अभिनेताओं की जुबानी जंग अब राजनैतिक रंग लेती जा रही है। अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह के बीच चल रहे विवाद में सुषमा स्वराज के पति कौशल के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने स्वराज के ट्वीट को कोट करते हुए पूछा है- देशद्रोह क्या है आपके धर्म के बाहर शादी करना या अनुपम की आलोचना करना। हालांकि उनके इस ट्वीट पर स्वराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Governor Sahib, is it now anti-national to marry outside your religion? Or to criticise @AnupamPKher? You are entitled to defend a friend, but surely not on the kinds of grounds listed in this unfortunate tweet. https://t.co/9rcls9V1jH