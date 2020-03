दैनिक भास्कर Mar 23, 2020, 11:34 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान ऐसे लोगों का ताली, थाली, घंटी और शंख आदि बजाकर आभार जताया गया, जो कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच जनसेवा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मुताबिक, लोगों को अपनी बालकनी या दरवाजे के बाहर से ही यह काम करना था। लेकिन कई लोगों ने जनता कर्फ्यू को तोड़ते हुए सड़कों पर उतरकर इसे सेलिब्रेट किया, जिसे लेकर ऋचा चड्ढा, गौहर खान, वीर दास और जय भानुशाली समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने फटकार लगाई है।

सबसे बड़ी मूर्खता: ऋचा चड्ढा

ऋचा चड्ढा ने एक यूजर के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है, "सबसे बड़ी मूर्खता। यह जनता कर्फ्यू का बिल्कुल उलट है।" दरअसल, अंकुर भारद्वाज नाम के ट्विटर यूजर ने मुंबई का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोग सड़क पर कोरोनावायरस के मरने का जश्न मना रहे थे। अंकुर ने कैप्शन में लिखा था, "बॉम्बे के लोग समूहों में सड़क पर निकलकर कोरोनोवायरस की मौत का जश्न मना रहे हैं।"

यह हमारा वायरस : वीर दास

अभिनेता और कॉमेडियन वीर दास ने ट्विटर पर लिखा है, "लोगों का बाहर निकलकर जश्न मनाना मूर्खता है। यह हमारा वायरस है।"

पुलिस और सरकर सख्त नियम बनाए: जय भानुशाली

अभिनेता जय भानुशाली ने एक वीडियो शेयर किया है और सवाल उठाते हुए लिखा है, "क्यों कुछ लोग गंभीरता और जनता कर्फ्यू को नहीं समझ सकते? ऐसे में जबकि COVID19 तेजी से फैल रहा है, लोगों को सड़कों पर देख निराशा हुई। अगर आप भी इस वीडियो में हैं तो लानत है आप पर। पुलिस और सरकार से और सख्त नियम बनाने की अपील है।"

Why cant some people cant understand the seriousness and the word #jantacurfew disappointed to see people on road when #covid19 is spreading so badly..if you are in this video be ashamed of yourself.requesting police and government to come up with more strict rules @narendramodi pic.twitter.com/tlefmTfofs