दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 12:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार सेल्फ क्वारेंटाइन में हैं। 97 वर्षीय दिलीप ने सोमवार देर रात ट्विटर पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, "कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते मैं पूरी तरह आइसोलेशन और सेल्फ क्वारेंटाइन में हूं। मुझे किसी तरह का इन्फेक्शन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सायरा कोई मौका नहीं छोड़ रहीं।"

I am under complete isolation and quarantine due to the #CoronavirusOutbreak . Saira has left nothing to chance, ensuring I do not catch any infection.

फैन्स से अपील- जितना संभव हो, घर में रहें

दिलीप कुमार ने अगले ट्वीट में फैन्स से घर में रहने की अपील की है। वे लिखते हैं, "मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने आपको सुरक्षित रखें। जितना संभव हो, उतना घर में ही रहें। कोरोनावायरस का प्रकोप सभी बाउंड्रीज और बॉर्डर्स पार कर चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। खुद को सुरक्षित रखें और जोखिमों को सीमित कर दूसरों को भी बचाएं।"

I appeal to all of you to protect yourself and others by staying indoors as much as possible.



The #CoronavirusOutbreak transcends all boundaries and borders.



Follow guidelines issued by health departments, protect yourself and others by limiting your exposure to others.