दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 12:24 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते फिल्म इंडस्ट्री में लॉकडाउन हो गया है। फिल्म रिलीज के साथ-साथ सभी तरह की शूटिंग और प्रोडक्शन पर भी रोक लगी हुई है। कई बॉलीवुड सेलेब्स इस वक्त का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को निखाने में कर रहे हैं। मसलन, 'द ताशकंद फाइल्स' जैसी हिट फिल्म दे चुके फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री इन दिनों पेंटिंग बनाने में व्यस्त हैं, जिन्हें बेचकर वे दैनिक वेतन भोगियों के लिए पैसा इकठ्ठा करेंगे।

Trying to put creativity to good use.



You can also help daily wage earners by using your talent.



Pl tell me how you are trying to help? pic.twitter.com/YHY6BQXafJ