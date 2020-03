दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 11:43 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. सिंगर करीना कपूर का कोरोनावायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है और वे इसे लेकर विवादों में घिरी हुई हैं। लखनऊ में उनके खिलाफ लापरवाही की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है। अभिनेता ऋषि कपूर ने इस पर दिलचस्प अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट में अपना डर जाहिर किया, जिसके साथ कनिका और हाल ही में विवादों में रहे यस बैंक के फाउंडर और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर राणा कपूर की फोटो भी साझा की है।

ऋषि ने लिखा है, "आजकल कुछ 'कपूर' लोगों पे टाइम भारी है। डरता हूं। हे मालिक रक्षा करना दूसरे कपूरों की। कोई गलत काम न हो कभी। जय माता दी।"

होटल ताज पर उठाए सवाल

रिपोर्ट्स की मानें तो 9 मार्च को लंदन से लौटीं कनिका दिल्ली एयरपोर्ट से बिना स्क्रीनिंग कराए ही निकल गई थीं और बाद में वे होटल ताज (लखनऊ) में हुई एक पार्टी में शामिल हुई थीं। ऋषि ने स्क्रीनिंग में हुई लापरवाही को लेकर होटल ताज पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है, "सोचिए। चलो दिल्ली एयरपोर्ट से तो निकल गई। लेकिन ताज जैसे प्रतिष्ठित होटल में विजिटर्स की स्क्रीनिंग की सुविधा क्यों नहीं है? आखिरकार ताज बड़ा नाम और प्रॉपर्टी है। वे निश्चित रूप से वायरस का पता लगा सकते थे।"

Think. Chalo Delhi airport se to nikal gayi. Why an establishment like The Taj Lucknow Hotel didn’t have the facility to screen visitors? After all the Taj is a huge name and a property. Surely they could have detected!

हालांकि, ताज ने ऋषि के आरोप का खंडन किया है। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, "अपने सभी होटलों में हमने सभी मेहमानों, कर्मचारियों और वेंडर्स की थर्मल स्क्रीनिंग सहित व्यापक एहतियाती उपाय किए हैं। चेक-इन के समय उसका तापमान सामान्य पाया गया। हमारे लिए मेहमानों और सहयोगियों की सुरक्षा और भलाई सर्वोपरि है।"

I appreciate, believe and respect The Taj Hotels has for all its guests regarding safety and security. Please tell this to the Media and the concerned Government. Unnecessarily the lady concerned is being victimized. With your strict measures surely she wasn’t carrying the virus. https://t.co/nLihhM3vyT