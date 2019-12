Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 04:33 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन का असर सलमान खान की 'दबंग 3' पर पड़ता दिख रहा है। फिल्म ने शुक्रवार को जहां 24.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं शनिवार को बिजनेस में 24.75 करोड़ रुपए के साथ मामूली इजाफा देखने को मिला। फिल्म में सलमान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, सई मांजरेकर और किच्चा सुदीप अहम भूमिका में हैं।

#Dabangg3 stays in the same range on Day 2... Few circuits up, few down... Protests hit biz hard... Loses approx ₹ 7.5 cr to ₹ 9 cr in 2 days... Biz should see a turnaround on Day 3 [Sun]... Fri 24.50 cr, Sat 24.75 cr. Total: ₹ 49.25 cr. India biz. Note: All versions.