Dainik Bhaskar Dec 10, 2019, 03:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान की कॉप ड्रामा 'दबंग 3' 20 दिसंबर को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म का क्लाइमैक्स सीन चर्चा में आ गया। इसका वीडियो रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन इसे बड़े पैमाने पर शूट हुआ एक्शन सीन बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह सीन मुख्य विलेन बल्ली सिंह (किच्चा सुदीप) और इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे (सलमान खान) के बीच फिल्माया गया है। सीन में चुलबुल को बल्ली के 500 आदमियों से फाइट करते भी दिखाया जाएगा।

In just 10 days, we will bring you this decade's biggest and the baddest fight ever! #10DaysToDabangg3@BeingSalmanKhan @KicchaSudeep @arbaazSkhan @sonakshisinha @PDdancing @nikhil_dwivedi @SKFilmsOfficial @saffronbrdmedia pic.twitter.com/g1jANnqPjq