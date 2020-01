Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 01:43 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शुक्रवार को रिलीज हुई रजनीकांत की 'दरबार' ने शुरुआती हफ्ते में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म का निर्माण करने वाली लायका प्रोडक्शन ने खबर की पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है।

200 करोड़ रुपए में हुआ है निर्माण

रिपोर्ट्स के मुताबिक ए मुरुगदास की फिल्म 'दरबार' का निर्माण 200 करोड़ रुपए के बजट में हुआ है। प्रोडक्शन कंपनी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से फिल्म ने महज चार दिनों में लागत की 75 फीसदी कमाई कर ली है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट त्रिनाथ के अनुसार फिल्म इस सप्ताह में 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। इस लिहाज से फिल्म सात दिनों में अपनी पूरी लागत वसूल कर लेगी।

