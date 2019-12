Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 03:15 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'छपाक' की रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण की एक और फिल्म की घोषणा हो गई है। एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर एक अंग्रेजी अखबार की कटिंग शेयर करते हुए बताया है कि वे 'कपूर एंड संस' फेम शकुन बत्रा के निर्देशन में बन रही अपकमिंग फिल्म में काम कर रही हैं। इस फिल्म में अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की भी अहम भूमिका होगी।

अनन्या, सिद्धांत ने भी की घोषणा

अनन्या पांडे ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा करते हुए लिखा है, "सपने वाकई सच होते हैं। मॉडर्न लव पर मेरे पसंदीदा डायरेक्टर शकुन बत्रा का टेक...यकीन नहीं कर सकती कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं।"

Dreams really do come true 🤩 A nuanced take on modern love directed by my favourite @shakunbatra and I can’t believe I’m part of it! pic.twitter.com/OK6eIisgiE

वहीं, सिद्धांत चतुर्वेदी ने फिल्म का अनाउंसमेंट करते हुए शकुन बत्रा को उन डायरेक्टर्स में शामिल किया है, जिनके साथ वे हमेशा से काम करना चाहते थे। उन्होंने दीपिका को एलीगेंट और अनन्या को बेस्ट फ्रेंड बताया है। वहीं करन को स्क्रीन पर जादू चलाने वाला प्रोड्यूसर कहा है।

It’s happening guys! @DharmaMovies with the one & only @shakunbatra #MyDreamListDirector

and the one so inspiringly elegant @deepikapadukone and my “to be” best friend with an infectious charm @ananyapandayy and last but not the least the maker of magic onscreen ✨@karanjohar pic.twitter.com/YQyWieYwW5