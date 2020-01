ट्विटर पर ट्रोलर्स ने दीपिका को घेरना शुरू किया, कह रहे- सस्ती लोकप्रियता का ड्रामा

10 जनवरी को रिलीज हो रही है एसिड सर्वाइवर की जिंदगी पर बनी दीपिका की फिल्म 'छपाक'

Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 10:25 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मंगलवार शाम एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने दिल्ली के जेएनयू पहुंचकर सबको चौंका दिया। यहां पर वह कन्हैया कुमार के प्रदर्शन में शामिल हुईं और उन्होंने जेएनयू छात्र संघ (JNUSU) अध्यक्ष आइशी घोष से भी मुलाकात की। दीपिका शाम को अचानक जेएनयू कैंपस साबरमती टी प्वाइंट पहुंचीं और वहां पर हिंसा के विरोध में नारेबाजी कर रहे छात्रों के बीच जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने वहां पर मौजूद कन्हैया कुमार और आइशी घोष से बातचीत भी की और करीब 10 मिनट छात्रों के समर्थन में खड़ी रहीं।

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जहां दीपिका के इस कदम की सराहना करते हुए ट्वीट कर लिखा - Good on you @deepikapadukone , वहीं ट्विटर पर ट्रोलर्स ने दीपिका की खिंचाई शुरू कर दी। ट्रोलर्स दीपिका के खिलाफ #boycottdeepika #boycottchhapaak #TukdeTukdeGang #Deepika #LostRespect जैसे हैशटेग चलाने लगे हैं। दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने दीपिका के विरोध में लिखा है- टुकड़े-टुकड़े गैंग और अफजल गैंग का समर्थन करने पर, अगर आप दीपिका पादुकोण की फिल्मों का बहिष्कार करेंगे, तो रीट्वीट करें।

RT if you will Boycott Movies of @deepikapadukone for her Support to #TukdeTukdeGang and Afzal Gang pic.twitter.com/LN5rpwjDmT — Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) January 7, 2020

10 जनवरी को दीपिका की बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म 'छपाक' रिलीज होने वाली है और सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उनके जेएनयू पहुंचने को सस्ती लोकप्रियता बता कर इसे # Drama हैशटेग से वायरल कर रहे हैं। कुछ ट्रोलर्स अजय देवगन की उसी दिन रिलीज होने वाली फिल्म 'तान्हाजी' को सपोर्ट करने और दीपिका की फिल्म का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं।

कुछ यूजर्स दीपिका को ब्लॉक करने के लिए भी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्कहोंने कथित 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' ज्वॉइन कर ली है।

Just now i Blocked #DeepikaPadukone



Before this evening i was to be her fan but then she joins Tukde-Tukde gang & i become ex-Deepika's fan.



More faces will be expose in 2020 this is just begining!



-Till then #BoycottChhapaak pic.twitter.com/XV1VPKBSuW — Aditya Singh ( आदित्य सिंह ) (@aditya_836) January 7, 2020