Dainik Bhaskar Jan 13, 2020, 12:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दीपिका पादुकोण के जेएनयू विजिट को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ने फिल्म 'छपाक' की रिलीज़ से पहले उठाए गए इस कदम को साहसिक बताया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार देकर उनकी जमकर आलोचना की। 'छपाक' और दीपिका को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर जमकर चला। अब यह विवाद केवल फिल्म 'छपाक' तक ही सीमित नहीं है। दीपिका जिन ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं, उन्हें भी बॉयकॉट करने की मुहिम सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। इकॉनोमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जिन ब्रांड्स दीपिका के साथ जुड़ी हुई हैं वह कुछ समय तक उनके विज्ञापन दिखाने से बच रही हैं या उन्हें बेहद कम दिखाया जाने लगा है।

#दीपिका_हटाओ_LUX_बचाओ कर रहा ट्रेंड: दीपिका ब्यूटी सोप लक्स की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर उन्हें लक्स से हटाने की भी मुहिम सोशल मीडिया पर चल पड़ी है। सोशल मीडिया पर #दीपिका_हटाओ_LUX_बचाओ ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स मीम शेयर कर रहे हैं और दीपिका को लक्स से हटाने की मांग कर रहे हैं।

