Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 06:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दीपिका पादुकोण ने कंगना रनोट की फिल्म 'पंगा' के ट्रेलर की तारीफ की है। 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म 'छपाक' के प्रमोशन में व्यस्त दीपिका ने एक इवेंट में कहा, "मैं अपनी कास्ट के साथ ज्यादातर फिल्मों के ट्रेलर देखती हूं और जब भी समय मिलता है दर्शक के तौर पर फिल्म देख लेती हूं। 'पंगा' के ट्रेलर ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। कंगना रनोट के अभिनय से सजा यह ट्रेलर देखकर लगता है कि यह फिल्म भी बहुत अच्छी होगी।"

कंगना की बहन ने माना आभार

कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने एक्ट्रेस के एक फैन पेज से शेयर किए गए दीपिका के बयान को री-ट्वीट करते हुए उनका आभार माना है। उन्होंने दीपिका पादुकोण को मेंशन करते हुए हुए हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की है।

कुछ महीने पहले दीपिका और उनके एनजीओ 'लिव लव लाफ' ने कंगना की फिल्म 'मेंटल है क्या' के टाइटल पर सवाल उठाया था कि यह मानसिक रूप से कमजोर लोगों का मजाक उड़ाता है। बाद में जब विवाद बढ़ा तो फिल्म का टाइटल 'जजमेंटल है क्या' कर दिया गया था। लेकिन रंगोली ने दीपिका और उनके एनजीओ की आलोचना की थी। हालांकि, 10 दिसंबर को जब दीपिका की फिल्म 'छपाक' का ट्रेलर रिलीज हुआ तो रंगोली ने मतभेद भुलाते हुए इसकी तारीफ की थी।

उन्होंने ट्वीट में लिखा था, "वाह, हर किसी को यह फिल्म देखना चाहिए। अद्भुत। मेघना गुलजार।" इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने उन्होंने मेघना और दीपिका की इस कोशिश के सफल होने की प्रार्थना की थी।

Meghna and Deepika will earn a lot of tears from this film, what my family and I went through along with the prejudice we faced was worse than death... story of an acid attack survivor need to reach this nation, praying that it works🙏