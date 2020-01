Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 05:53 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दीपिका पादुकोण स्टारर छपाक ने 10 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है। 10 जनवरी के बाद कोई बड़ी फिल्म न रिलीज होने के बावजूद फिल्म दर्शक नहीं जुटा पाई और इंडिया में इसका बिजनेस रविवार (19 जनवरी) तक केवल 32. 48 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। इसकी जानकारी फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर देते हुए लिखा, छपाक नकार दी गई है। दूसरे वीकेंड के शोज में दर्शकों के बीच कोई उत्साह देखने को नहीं मिला। फिल्म ने शुक्रवार को 95 लाख, शनिवार को 1.40 करोड़ और रविवार को 1.75 करोड़ रु के साथ अब तक कुल 32.48 करोड़ का बिजनेस किया है।

#Chhapaak is rejected... Despite no *major release* this week, Weekend 2 shows no spark or enthusiasm... [Week 2] Fri 95 lakhs, Sat 1.40 cr, Sun 1.75 cr. Total: ₹ 32.48 cr. #India biz.