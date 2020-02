Dainik Bhaskar Feb 13, 2020, 10:56 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. मशहूर फैशन डिजाइनर वेन्डेल रोड्रिक्स का निधन हो गया है। वे 59 साल के थे। 12 फरवरी को उन्होंने गोवा स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। पद्मश्री से सम्मानित वेन्डेल फैशन जगत का जाना-माना नाम थे। लैक्मे फैशन वीक जैसे हर बड़े फैशन शो में उनके कलेक्शन की धूम रहती थी। कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स उनके लिए रैम्प वॉक कर चुके हैं।

स्मृति ईरानी ने जताया शोक

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वेन्डेल के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "भारत के सबसे प्रसिद्ध डिजाइनरों में से एक वेन्डेल रॉड्रिक्स के असामयिक निधन के बारे में सुनकर सदमे में हूं। उनके चाहने वालों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

Shocked to hear about the untimely demise of Wendell Rodricks, one of India’s most renowned designers. My heartfelt condolences to his loved ones. May his soul rest in peace 🙏