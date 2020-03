दैनिक भास्कर Mar 16, 2020, 05:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए वहां सरकार ने अगले आदेश तक जिम भी बंद कर दी हैं। लेकिन, रविवार को मुंबई में शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा के साथ एंटी ग्रेविटी क्लब की जिम में दिखाई दिए। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने वहां तकरीबन दो घंटे बिताए और जिम खासतौर से उनके लिए ही खोला गया था। खबरों के मुताबिक,जब शाहिद-मीरा ने जब जिम के बाहर पत्रकारों को देखा तो वह दोनों अलग-अलग गेट से बचते-बचाते वहां से निकल गए। इस पूरे मामले पर शाहिद-मीरा की आलोचना हुई और कहा गया कि नियमों का उल्लंघन कर जिम को कपल खोलना गलत है।

जिम संचालक ने दी सफाई: मामले को बढ़ता देखा एंटी ग्रेविटी क्लब के संचालक युधिष्ठिर जयसिंह ने अपनी सफाई पेश की है और जिम खुलने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा, 'शाहिद और मीरा मेरे अच्छे दोस्त हैं और वह रविवार शाम को सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। यह मुलाकात पूरी तरह से दोस्ताना थी। शाहिद पिछले कुछ समय से चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे थे और उनके कुछ इक्विपमेंट्स जिम में रखे थे। वह उन्हें लेने के लिए आए थे। जिम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेशानुसार पूरी तरह से बंद रखा गया है।

कैंसिल हुई 'जर्सी' की शूटिंग: शनिवार को ही शाहिद कपूर की फिल्म 'जर्सी' की शूटिंग कैंसिल हुई है और वो चंडीगढ़ से मुंबई लौटे हैं। कोरोना के चलते रद्द हुई शूटिंग का जिक्र करते हुए लिखा था, 'ऐसे समय में हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि सब कुछ करें और इस वायरस को फैलने से रोकें। टीम जर्सी फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर रही है ताकि यूनिट मेंबर्स अपनी फैमिली के साथ घर में सुरक्षित रहें। जिम्मेदार बनें और सुरक्षित रहें।

At a time like this it is our social responsibility to do everything in our capacity to curb the spread of this virus. Team #Jersey is suspending shoot so as to enable all unit members to be with their families and in the safety of their homes. Be responsible. Stay safe.❤️🙏