Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 09:37 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म मेकर शूजित सरकार ने एक ट्वीट कर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आड़े हाथों लिया है। शूजित का कहना है पहले हम तो सुधर जाएं फिर दुनिया को ज्ञान दें। हालांकि इस ट्वीट में यह बात स्पष्ट नहीं है कि वे तेलंगाना दुष्कर्म मामले में अपनी बात रख रहे हैं या किसी और मुद्दे पर, लेकिन इंडस्ट्री के ही कई एक्टर्स ने उनकी इस बात का समर्थन किया है।

Bollywood pahle hum to sudhar jaye... phir gyaan de duniya ko... naitikta( morality) per gyan ya protest zaroor karein lekin sath me pahle apna filmy ethics chk karo..pahle hum apne duality ko sudhare..