Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 05:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 65वें फिल्मफेयर में तापसी पन्नु ने बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) का खिताब जीता है। फिल्म ‘सांड की आंख’ के लिए उन्होंने यह पुरस्कार अपने नाम किया। तापसी की इस जीत से खुश डायरेक्टर तनुज गर्ग ने बधाई देते हुए उन्हें महिला आयुष्मान खुराना कह दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने गर्ग को ट्वीट कर उन्हें तापसी कहने की सलाह दे दी।

फिल्म ‘सांड की आंख’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) अवॉर्ड जीतने से खुश तनुज ने ट्वीट किया कि, पावरहाउस तापसी को बधाई, हमारे बॉलीवुड की फीमेल आयुष्मान खुराना। डायरेक्टर के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि, बॉलीवुड की पहली तापसी पन्नु बुलाए जाने के बारे में क्या ख्याल है? तापसी के इस जवाब के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स लगातार तारीफ कर रहे हैं।

What about calling me bollywood ki pehli Taapsee Pannu 💁🏻‍♀️