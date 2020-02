Indian Film Like This #DDLJ "People take great joy in watching the scenes of classic films like DDLJ and Shah Rukh Khan." - President of the United States Donald Trump at the #NamasteyTrump event at the Motera Stadium in Ahmedabad. #TrumpIndiaVisit #TrumpInIndia #IndiaWelcomesTrump #TrumpVisit ❤️ @iamsrk . .. . . . ....Follow Me @iamsaifsrk . . . . . Follow me @iamsaifsrk . . . . . . #shahrukhkhan #hrithikroshan #akshaykumar #ajaydevgan #varundhawan #aliabhatt #priyankachopra #deepikapadukone #katrinakaif #anushkasharma #iamsaifsrk #shraddhakapoor #srkfanclub #shahrukhkhanfanclub #srkfans #shahrukhkhanfans #shahrukhkhanfan #srk #srkuniverse ##kingofbollywood #kingkhan #srkajoloversindonesia

