Dec 31, 2019, 12:05 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. शाहरुख खान पिछले एक साल से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। फिल्मों से इतने लंबे ब्रेक की वजह से शाहरुख के फैन्स के सब्र का बांध टूट रहा है। वह जल्द से जल्द अपने फेवरेट स्टार को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं। शाहरुख ने इस साल कई बार किसी न किसी प्रोजेक्ट को साइन करने के संकेत दिए लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में फैन्स ने ट्विटर पर एक हैशटैग वायरल कर दिया है। इस हैशटैग का नाम #WeWantAnnouncementSRK है जिसके तहत फैन्स शाहरुख को फिल्मों में लौटने की सलाह दे रहे हैं। कोई उनसे गुजारिश कर रहा है तो कोई उन्हें धमकी तक देने से नहीं चूक रहा है।

एक फैन ने दी जान देने की धमकी: ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा,''अगर आप 1 जनवरी तक अपनी कोई फिल्म अनाउंस नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं सुसाइड कर लूंगा।''

शाहरुख के अन्य फैन ने लिखा, ''खान साहब, बहुत हुआ, हमने आपको 'जीरो' के बाद फिल्मों में नहीं देखा, जब आप स्क्रीन पर नहीं होते तो मजा नहीं आता तो अब आप हमें यशराज फिल्म्स की फिल्म धूम या फिर अतली कुमार की अगली फिल्म साइन करके गुड न्यूज दीजिए। आप फिल्म इंडस्ट्री की जान हैं। #WeWantAnnouncementSRK

एक और यूजर ने लिखा, ''हम जानते हैं कि 'जीरो' आपके लिए स्पेशल मूवी थी लेकिन क्या आप इस तरह सजा देंगे? यह सही नहीं सर। नए साल पर कोई अनाउंसमेंट कीजिए।'' ट्वीट्स के अलावा कई फैन्स ने ट्विटर पर मीम्स भी शेयर किए।

@iamsrk Bhai I have Named my Shop and Company after you .

The company is waiting for it's Opening Ceremony . I will only do it after you announce your next film.

Please Bhai Make it soon 🙏🏻

Request from a Fan who has been worshipping you since 16 years.#WeWantAnnouncementSRK pic.twitter.com/h99JrrCBTe