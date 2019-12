Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 05:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पिछले दिनों वेटरन एक्टर दिलीप कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है। दिलीप साहब को यह सम्मान सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। इस मौके पर उनके भाई असलम खान, पत्नी सायरा बानो, बहनें साईदा और फरीदा खान मौजूद रहीं। अवॉर्ड थामे दिलीप साहब के भाई असलम खान की तस्वीर जब सामने आई तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें दिलीप कुमार समझ लिया और उनकी तबियत को लेकर और ज्यादा परेशान हो गए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तस्वीर को शेयर कर हैरानी जताते हुए पूछा, ''क्या 97 साल के दिलीप कुमार बीमारी की वजह से इतने बदल गए हैं कि पहचान में ही नहीं आ रहे।''

दिलीप साहब के ट्विटर हैंडल पर दी गई सफाई: सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे सवालों का जवाब दिलीप कुमार ने दिया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दिलीप साहब का ट्विटर हैंडल संभालने वाले फैसल फारुकी ने लिखा, ''अवॉर्ड पकड़े हुए जो शख्स यहां नजर आ रहे हैं वह दिलीप कुमार साहब के भाई असलम खान हैं, दिलीप साहब इस तस्वीर में नहीं हैं।''

The person holding the plaque is Aslam Khan, brother of Dilip Kumar Saab. @TheDilipKumar is NOT in the pic. -FF https://t.co/CyFak2n9Nw