Dainik Bhaskar Dec 18, 2019, 05:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिनेता और फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने बुधवार सुबह ट्वीट कर यह घोषणा की कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ गुरुवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की, सीएए और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) के विरोध की वजह समझाने की कोशिश की। इसमें भारत का नक्शा भी बना हुआ था, जिससे पीओके गायब था। जब इस गलत नक्शे के लिए ट्विटर यूजर्स ने फरहान को खरी-खोटी सुनाई तो दोपहर बाद उन्होंने भूल स्वीकार कर माफी मांग ली।

फरहान का पहला ट्वीट

फरहान ने बुधवार सुबह ट्वीट में लिखा था, "यहां जानिए कि आखिर क्यों यह विरोध जरूरी है। 19 दिसंबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मिलते हैं। सोशल मीडिया से विरोध करने का समय खत्म हुआ।"

सोशल मीडिया रिएक्शन

फरहान के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा, "भारतीय नागरिक द्वारा देश का यह नक्शा शेयर करना अपराध है, जिसमें #POK को देश से बाहर दिखाया गया है। क्यों इस आदमी फरहान अख्तर पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा।"

Isn’t it a criminal offence for an Indian citizen to share this map of India, which show #PoK as outside India? Why is this guy @FarOutAkhtar not being prosecuted? https://t.co/xAITjw9ya5

एक अन्य यूजर ने लिखा, "तुमने भारत का बिना पीओके वाला नक्शा शेयर क्यों किया? तुम अपनी कौम के उन लोगों पर चुप क्यों हो, जिन्होंने रेलवेज और पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया? वे हिंदुओं से आजादी का जाप क्यों कर रहे हैं? क्या तुम 1946 की तरह डायरेक्ट एक्शन की प्लानिंग कर रहे हो?"

Why you have put out Truncated India map without PoK ??



Why You silence on your Co religionist burning Railways & public Properties??



Why They chanting Hinduo se Aazadi ????



Are You planning a Direct Action day just like in 1946 ???