Dainik Bhaskar Dec 15, 2019, 06:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्टर फरहान अख्तर को ट्रोल किया। यूजर ने ट्वीट किया था कि फरहान मुस्लिम प्रदर्शनकारियों से कहें कि नागरिकता बिल का विरोध करने के लिए दौरान वे तोड़-फोड़ न करें। इस पर फरहान ने उस यूजर को धर्मांध नंबर वन करार दिया।

Hi @FarOutAkhtar @Javedakhtarjadu @azmishabana , reach out to your qaum & tell them not to destroy my country's property. Don't cry when these rioters get arrested & beaten black & blue. https://t.co/kAj5wA4lOk