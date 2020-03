Dainik Bhaskar Mar 12, 2020, 01:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'आनंद' को रिलीज हुए 49 साल हो गए हैं।फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई थी। इस आइकॉनिक फिल्म को याद करते हुए अमिताभ बच्चन के फैन ने पिछले साल ट्विटर पर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था जिसपर बाद में बिग बी ने भी सही होने की मोहर लगा दी थी।

फैन ने शेयर किया था रोचक किस्सा: आशीष पलोद नाम के शख्स ने ट्विटर पर लिखा, 1971 में आनंद की रिलीज के दिन अमिताभ बच्चन ने सुबह अपनी कार में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया और चले गए। इसी दिन शाम को वह उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे तो सब उन्हें पहचान गए थे। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बिग बी ने लिखा, वाकई,ऐसा हुआ था, यह पेट्रोल पंप एसवी रोड के इरला पर स्थित था। दरअसल, आनंद को सही मायनों में बिग बी के करियर की पहली हिट फिल्म माना जाता है। इससे पहले उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था लेकिन उन्हें नोटिस नहीं किया गया था लेकिन आनंद के बाद उन्हें पहचान मिल गई थी।

.. this is a true happening .. it was the petrol pump at Irla, on SV Road ..🙏 https://t.co/6YtxipIVkF