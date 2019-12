Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 05:01 PM IST

हैदराबाद. तेलंगाना दुष्कर्म की घटना से पूरा देश गुस्से में है। वहीं विशाखापट्‌टनम के एक फिल्म मेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके बेशर्म बयान दिए हैं। डेनियल श्रवण नाम के इस फिल्म निर्माता ने लिखा है- लड़कियों को 100 डायल करने की जगह लिखा है- 100 डायल करने की जगह अपने पर्स में कंडोम रखें। कंडोम का प्रयोग कर खुद को बचाएं। महिलाओं की सुरक्षा केवल कंडोम के साथ ही संभव है, निर्भया एक्ट के जरिए नहीं।

फेसबुक पर की गई डेनियल की पोस्ट में लिखा था-

और भी बेहूदा बातें लिखीं : इसके अलावा डेनियल के कुछ कमेंट्स भी वायरल हुए हैं जिनमें उसने लिखा था- 100 डायल करने की जगह अपने पर्स में कंडोम रखें। कंडोम का प्रयोग कर खुद को बचाएं। महिलाओं की सुरक्षा केवल कंडोम के साथ ही संभव है, निर्भया एक्ट के जरिए नहीं। जब एक यूजर ने उससे पूछा कि क्या वो यह सलाह अपने घर की महिलाओं को भी यही सलाह देगा तो डेनियल ने रिप्लाय किया- अगर मेरी फैमिली से कोई इस कठिन हालात में फंसता है तो मैं यही अपने परिवार की महिलाओं से भी कहूंगा।

बाद में लिखा- फिल्म के डायलॉग थे : हालांकि डेनियल के ये सभी पोस्ट अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट हो चुके हैं। लेकिन वे इंटरनेट पर वायरल हैं। इसके बाद श्रवण डेनियल नाम के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट भी वायरल हुआ है जिसमें लिखा है- दरअसल हुआ क्या है, मैं वह सभी डायलॉग, एक फिल्म के विलेन के लिए लिख रहा था। जिसे मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, लेकिन लोगों ने उसे गलत समझ लिया। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। यह मेरे विचार नहीं हैं। किसी को आहत करने का भी कोई इरादा नहीं था।

सेलेब्स ने भी जमकर लताड़ा : डेनियल की यह पोस्ट साउथ एक्ट्रेस चिन्मयी श्रीप्रदा ने भी शेयर की थी। इसके बाद एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने भी इसे शेयर किया और पूछा- डेनियल श्रवण कौन है। इसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। कोई इसे जोरदार चोट मारे ताकि इसके दिमाग की कब्ज दूर हो जाए।

Whoever this Daniel Shravan is: needs medical help, maybe some heavy duty whacks up his butt, will help him clear his constipated mind. Infuriating little prick. https://t.co/z8WVpClKTC

चिन्मयी श्रीप्रदा ने डेनियल के पोस्ट के स्क्रीन शॉट्स शेयर करते हुए लिखा है कि विचार तेलुगु में हैं। मूल रूप से इन पुरुषों ने विचार दिए हैं बलात्कार के बाद हत्या को रोकने के लिए करें। महिला संगठन बलात्कार का कारण हैं। बलात्कार जघन्य नहीं है, हत्या जघन्य है।

Ideas going around.

Some of this content is in Telugu. Basically the ideas these men have given is - cooperate and offer condoms to prevent murder after rape, women’s organizations are the reason for rape.

Rape is not heinous, murder is. pic.twitter.com/2eqhrQA02T