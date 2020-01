Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 12:36 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया ने रविवार (26 जनवरी) को एक ट्वीट करते हुए ट्रेन में सफर कर रही अपनी भतीजी के लिए मदद मांगी। बेंगलुरु जाते वक्त चार शराबी युवक उसे परेशान कर रहे थे। धूलिया ने ट्वीट करते हुए इस बारे में बताया, साथ ही कहा कि रेलवे के हेल्पलाइन नंबर्स से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। हालांकि उनके ट्वीट के थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और मामला सुलझ गया। जिसके बाद उन्होंने मदद करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि हेल्पलाइन नंबर्स का कोई फायदा नहीं।

तिग्मांशु ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरी भतीजी उदयन एक्सप्रेस के B3 से यात्रा करते हुए बेंगलुरु जा रही है, उसे चार शराबी युवक परेशान कर रहे हैं। रेलवे के किसी हेल्पलाइन नंबर से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। वो डरी हुई है, क्या कोई मदद कर सकता है।' उनके ट्वीट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी और वे अपने-अपने तरीके से उनकी मदद करने लगे। एक यूजर ने धूलिया के ट्वीट को रीट्विट करते हुए उसे रेलवे मंत्रालय और रेलवे सेवा को भी टैग कर दिया। वहीं कुछ अन्य ने रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई ट्विटर हैंडल्स को टैग करते हुए इस मामले में मदद करने की अपील की।

ट्वीट करते हुए सबको धन्यवाद कहा

पहला ट्वीट करने के करीब घंटेभर बाद तिग्मांशु ने दूसरा ट्वीट करते हुए मदद करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, 'प्रतिक्रिया देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं वास्तव में बहुत शुक्रगुजार हूं कि जब किसी हेल्पलाइन नंबर ने काम नहीं किया तो अंतत: हमेशा की तरह भारत में जुगाड़ ने काम कर दिया और पुलिस आ गई। वो अब सुरक्षित है। एकबार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद।'

धूलिया ने कहा- हेल्पलाइन नंबर्स का कोई फायदा नहीं

थोड़ी देर बाद धूलिया ने एक और ट्वीट करते हुए पुलिस वालों को शुक्रिया कहा, हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सिस्टम को लेकर तंज भी कसा। उन्होंने लिखा, 'मैं त्वरित प्रतिक्रिया के लिए पुलिस के अलावा संबंधित विभाग को शुक्रिया कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि हेल्पलाइन नंबर्स का कोई फायदा नहीं है। समर्थन देने के लिए दिल की गहराई से आप सभी का आभार।'

