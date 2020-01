Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 05:40 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. हंसल मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'छलांग' का फर्स्ट लुक पोस्टर शुक्रवार को सामने आ गया। जिसे फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स राजकुमार राव और नुसरत भरूचा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिल्म के पोस्टर को 'लंबी #छलांग के लिए लंबी नींद जरूरी है' इस पंच लाइन के साथ जारी किया गया। फिल्म की रिलीज डेट 13 मार्च रखी गई है।

पोस्टर में राजकुमार कुर्सी पर बैठकर झपकी लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उनके पास में नुसरत के अलावा कई स्कूली बच्चियां खड़ी नजर आ रही हैं। इस फिल्म के निर्माता अजय देवगन, लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं।



A post shared by nushrat (@nushratbharucha) on Jan 23, 2020 at 11:30pm PST

#RajkummarRao and #NushratBharucha... First look poster of #Chhalaang... Directed by Hansal Mehta... Produced by #AjayDevgn, Luv Ranjan and Ankur Garg... TSeries presentation... 13 March 2020 release. pic.twitter.com/vZ6887gpsN