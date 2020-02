Celebrating life in this month of love! I’m very excited to unveil the poster of #ZindagiInShort, a coming together of 7 heart-warming stories! A collaboration between @Sikhya & @FlipkartVideo. Trailer dropping on Feb 12! @neena_gupta | @sanjaykapoor2500 | @divyadutta25 | @srishti.srivastva21 | @shishir52 | @deepakdobriyal1 | @talwarisha | @aisharahmed | @oyemanjot | @rawalswaroop | @nidhisin | @iamchotemiyan | @rytash | @rimakallingal | @nakuulmehta | @tahirakashyap | @sacredinsanity | @gautidihatti | @smrutikapanigrahi | @vinaychhawal | @punarvasunaik | @achinjain20 | @guneetdogra | @paaji_da_panga | @cinemakasam

A post shared by Guneet Monga (@guneetmonga) on Feb 7, 2020 at 9:36pm PST