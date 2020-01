Dainik Bhaskar Jan 19, 2020, 06:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स बॉलीवुड फिल्म ‘गली बॉय’ से खासे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वे मूवी देखकर रोने लगे थे। रोड्स ने 1992 में भारत के खिलाफ ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था।

हाल ही में रोड्स ने ‘गली बॉय’ के एमसी शेर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी से मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि सिद्धांत से मिलने के बाद से ही वे फिल्म का साउंडट्रेक सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि, आखिरकार मुझे फिल्म देखने का मौका मिल ही गया। सबटाइटल्स का शुक्रिया। मूवी देखते हुए मेरे रौंगटे खड़े हो गए थे। मैं हंसा भी और रोया भी। उन्होंने फिल्म के सभी स्टार्स को टैग भी किया।

Been listening to the #GullyBoy soundtrack ever since meeting @SiddhantChturvD last year at an event, finally got to watch the entire movie on my @emirates to India last night. Thanks to subtitles, I laughed; cried and had goosebumps @RanveerOfficial @aliaa08 @kalkikanmani