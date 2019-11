Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 07:44 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 22 नवंबर से शुरू हुए 50वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल का 28 नवंबर काे समापन हुआ। इस मौके पर प्रेम चोपड़ा, इलैयाराजा, मंजू बोरा, अरिवंद स्वामी, होबाम पबन कुमार, बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया। वहीं फेस्टिवल की बेस्ट एंट्रीज को भी अवॉर्ड दिए गए। समापन में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मौजूद रहे।

The Stalwarts of Indian Cinema, Shri #PremChopra, Shri #Ilaiyaraaja, #ManjuBorah, #AravindSwamy and #HaobamPabanKumar felicitated at #IFFI2019 Closing Ceremony.#IFFI50 #IFFI2019 pic.twitter.com/o8giGGIEoh